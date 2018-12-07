Arabanın hava filtresinde tabanca bulundu

Metehan’dan kuzeye geçmeye çalışan bir aracın hava filtresinde tabanca ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Ünal Mertli Demir, Kaan Yurday ve Durmuş Kurşini tutuklandı

Evrim KAMALI

Güney Kıbrıs’tan ülkemize kullanımlarındaki aracın hava filtresi içerisinde gizlice tabancı sokmaya çalışan Ünal Mertli Demir, Kaan Yurday ve Durmuş Kurşini tutuklanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil, 05.12.2018 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa da, Metehan Kara Giriş Kapısı’nda bir polis ekibince TNN 613 plakalı araçta yapılan arama neticesinde Bostancı’da sakin Kaan Yurday'ın yardımı ve yönlendirmesi ile Lefkoşa’da sakin Ünal Mertli Demir ve İskele’de sakin Durmuş Kurşini GKRY’ ne geçerek orada gizlenmiş vaziyette olan SİG SAUER P 225 made in Germany ibareli kurusıkıdan bozma 7.65 mm çapında tabanca şarjörünü ve 3 adet 7.65 mm çapındaki canlı mermiyi alarak konu aracın motor kısmına hava filtresi içerisine KKTC'ne giriş yaptıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Karagil, olayla ilgili tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.