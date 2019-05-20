Araba bulundu, zanlı aranıyor

Polis, Girne’de Eray Kenanoğlu'nun vurulması olayı ile ilgili Uğur Sağlık isimli kişiyi ararken, olayda kullanılan kiralık araç Karaoğlanoğlu Lemar bölgesinde terk edilmiş vaziyette bulundu

Polis, önceki gece Girne’de Eray Kenanoğlu'nun vurulması olayı ile ilgili Uğur Sağlık isimli kişiyi arıyor.

Zanlının TC nüfus cüzdanını paylaşan polis, İstanbul doğumlu 37 yaşındaki Sağlık’ı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.

Polis Basın Subaylığı, aranan şahsın fotoğrafını paylaşarak, “Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” dedi.

Öte yandan, Eray Kenanoğlu'nun vurulması olayı ile ilgili olarak, zanlıların olay yerinden kaçmada kullandıkları tespit edilen ZNY 928 plakalı, beyaz renk kiralık salon araç, Karaoğlanoğlu Lemar bölgesinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Girne’de önceki gece Naci Talat Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 46 yaşındaki Eray Kenanoğlu, aracı içerisindeyken saldırıya uğramıştı. Silahlı saldırgan, Kenanoğlu’nun aracına doğru 14 el ateş açtı.

Saldırganın olay yerinden kendisini almaya gelen kiralık bir araca binerek uzaklaştığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan Kenanoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kenanoğlu’nun her iki baldırına toplam 7 kurşun isabet ettiği, kurşunların vücutta kalmayıp delip geçtiği öğrenildi.

Hastanede kontrol altında tutulan Kenanoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.