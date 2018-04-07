Apostolidis'in katili Yalova'da yakalandı

Güney Kıbrsı'tan ülkemize geçerek kaybolan ve ceseti önceki akşam Beşparmak Dağları eteklerinde bulunan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis''in katili bugün Türkiye'de Yalova'da polise teslim oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs'ta sakin 65 yaşındaki Solomos Apostolidis''in öldürülmesi meselesi ile ilgili olarak aranan zanlı 22 yaşındaki Erdinç Şentürk bugün akşam üzeri Türkiye'de Yalova Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştur. Zanlı Erdinç Şentürk vermis olduğu gönüllü ifadesinde Solomos APOSTOLİDİS'i öldürdüğünü itiraf etti. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.