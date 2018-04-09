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Apostolidis cinayetinde cinsel istismar iddiası

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Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis'i öldüren 22 yaşındaki Erdinç Şentürk, Apostolidis'in kendisine cinsel istismarda bulunduğu için cinayeti işlediğini söyledi

Apostolidis cinayetinde cinsel istismar iddiası
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Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis'i öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı 22 yaşındaki Erdinç Şentürk, Türkiye’nin Yalova ili Çınarcık ilçesinde polise teslim olmasının ardından sorgulandı.

E.Ş. akşam saatlerinde Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlı Emniyetteki sorgusunda, 28 Mart'taki olay öncesi Apostolidis ile bir kumarhanede birlikte kumar oynadıklarını, parası bitince bu kişinin davetiyle evine para almak için yola çıktıklarını belirtti.

Apostolidis'in kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü anlatan E.Ş, kendisine cinsel istismarda bulunduğu için taşla Apostolidis'e vurduğunu ve oradan uzaklaştığını öne sürdü.

Apostolidis'in o an hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin olmadığını iddia eden E.Ş, olayın ardından önce Hatay'a ardından Adana'ya daha sonra da Yalova'nın Çınarcık ilçesine gelip, buradaki bir arkadaşından iş istediğini, Apostolidis'in öldüğünü öğrenince teslim olduğunu ileri sürdü.

Cinayeti işledikten sonra 29 Mart sabahı Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapan Erdinç Şentürk’ün ilk olarak 15 Aralık 2017 tarihinde ülkeye giriş yaptığı öğrenildi. İlk girişten sonra iki kez daha 90 günlük vizelerle ülkeye giriş yapan katil zanlısının aslen Adana doğumlu olduğu belirtildi.

Katil zanlısının KKTC’ye iade edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Solomos Apostolidis ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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