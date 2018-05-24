Apartmanın üst katından düşen genç ağır yaralandı

Girne'de sabah saatlerinde kaldığı apartmanın üst katından düşen Kırgızistan uyruklu genç ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:45 sıralarında Girne'de Rix Abaras Sitesi içerisinde, Kırgızistan uyruklu 27 yaşındaki Sadyrbek ALYMBEKOV, ilk tespitlere göre kalmakta olduğu apartmanın üst katından düşmek suretiyle ağır şekilde yaralandı. Sadyrbek Alymbekov kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındığı bildirildi. Soruşturma devam etmekte.