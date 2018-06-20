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Apartman inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti

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Apartman inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti
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Gazimağusa'da 35 yaşındaki Umut Gürcüoğlu, bir apartman inşaatında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis açıklamasına göre, saat 13.30 sıralarında meydana gelen ölüm olayıyla ilgili soruşturma sürüyor

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