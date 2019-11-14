Annesini bıçaklayan zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da tartıştığı annesini önce bıçaklayan, sonra darp edip ölümle tehdit eden Alpay Sadrazam cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da tartıştığı annesini bıçakla yaralayan zanlı Alpay Sadrazam dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren müfettiş muavini Hüseyin Göymen, olayla ilgili bulguları aktardı. Göymen, huzurda bulunan zanlı Alpay Sadrazam’ın 09 Kasım 2019 tarihinde saat 22.30 raddelerinde, Lefkoşa'da zanlı Alpay Sadrazam’ın annesi Bengiz Uğur'un kendisini kız arkadaşından ayrılmasına sebep olduğu gerekçesi ile %184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada tasarrufunda bulunan ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 16 cm olan çakı ile Bengiz Uğur'un sol çene alt kısmından boğazına doğru 3 cm boyutunda 1 cm derinlikte kesi ve sırt kısmında 1 cm'lik kesi yapmak suretiyle katle teşebbüs ettiğini söyledi. Polis yaraladıktan sonra zanlının "seni öldürecem" demek suretiyle şiddet tehdidinde de bulunduğunu belirtti. Polis zanlının ayrıca elleri ve ayakları ile annesinin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi darp ederek evin giriş kapısına tekme atıp Fisherprice marka bebek koltuğunu kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.