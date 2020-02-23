Annesine küfür etti diye burnunu kırdı

Girne’de ev arkadaşının burnunu kıran Muhammed Almohazy tutuklandı. Mahkemede söz alan zanlı, “Anneme küfür etti, kavgayı o başlattı” dedi

Evrim KAMALI

Girne’de ev arkadaşının burnunu kıran kişi tutuklandı. Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Girne’de Mercan Sokak üzerinde kaldıkları evde 20 yaşındaki Muhammed Almohazy, aralarında çıkan tartışma sonucu 23 yaşındaki isminin baş harfleri O.M.A.H.’nin burnuna yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Vahim zarar suçundan tutuklanan Muhammed Almohazy dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının Vahim zarar suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 21.02.2020 tarihinde saat 18:00 sıralarında Girne’de Mercan Sokak üzerinde kalmakta oldukları ikametgah içerisinde zanlının aralarında bulaşık yıkama sırası nedeni ile çıkan tartışma sonucu O.M.A.H.(E-23)’nin burnuna yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili şikayetin geri çekildiğini, görgü tanıklarından ifade akacaklarını, ayrıca zanlının öğrencilik durumunun inceleneceğini belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti. Mahkemede söz alan zanlı ise “Anneme küfür etti, kavgayı o başlattı” dedi.