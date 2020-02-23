banner255
banner69
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
19 0
Canlarını zor kurtardılar
Canlarını zor kurtardılar
767 0
 
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
107 0
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
703 0
Porsche Macan'a GTS dopingi
Porsche Macan'a GTS dopingi
27 0
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
104 0
53 0
banner374

Annesine küfür etti diye burnunu kırdı

banner27

Girne’de ev arkadaşının burnunu kıran Muhammed Almohazy tutuklandı. Mahkemede söz alan zanlı, “Anneme küfür etti, kavgayı o başlattı” dedi

Annesine küfür etti diye burnunu kırdı

Evrim KAMALI

Girne’de ev arkadaşının burnunu kıran kişi tutuklandı. Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Girne’de Mercan Sokak üzerinde kaldıkları evde 20 yaşındaki Muhammed Almohazy, aralarında çıkan tartışma sonucu 23 yaşındaki isminin baş harfleri O.M.A.H.’nin burnuna yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Vahim zarar suçundan tutuklanan Muhammed Almohazy dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının Vahim zarar suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 21.02.2020 tarihinde saat 18:00 sıralarında Girne’de Mercan Sokak üzerinde kalmakta oldukları ikametgah içerisinde zanlının aralarında bulaşık yıkama sırası nedeni ile çıkan tartışma sonucu O.M.A.H.(E-23)’nin burnuna yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili şikayetin geri çekildiğini, görgü tanıklarından ifade akacaklarını, ayrıca zanlının öğrencilik durumunun inceleneceğini belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti. Mahkemede söz alan zanlı ise “Anneme küfür etti, kavgayı o başlattı” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.