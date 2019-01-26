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Anne ve kızı polisleri dövdü

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Lefkoşa’da önceki gece Arzu Yazıcı ve kızı Sultan Karasalih, kendilerine laf atıldığı gerekçesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube içerisinde taşkınlık yaptı, iki polis memurunu darp etti

Anne ve kızı polisleri dövdü
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Evrim KAMALI
Lefkoşa’da kendilerine laf atıldığı gerekçesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube’de uygunsuz tavır ve harekette bulunup görevli polisleri darp eden zanlılar Arzu Yazıcı ve kızı Sultan Karasalih tutuklanarak dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 
Lefkoşa'da 25 Ocak tarihinde tarihinde saat 01.20 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Arzu Yazıcı ve kızı Sultan Karasalih kendilerine laf atıldığı gerekçesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube içerisinde taşkınlık yapıp 2 polis memurunu darp etmelerinin ardından tutuklandı.
Zanlılar dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldıkları sırada ise zanlı Arzu Yazıcı mahkemede fenalaşması üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yazıcı’nın hastaneye gitmesi üzerine her iki zanlı da teminata bağlanamadı.

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