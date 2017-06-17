Anne katili kim?

Alayköy’de cinayete kurban giden 45 yaşındaki Zehra Sorver’in boğazı sıkılarak, başı yere vurularak ve tuz ruhu içirilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis cinayetle ilgili eşi Levent Sorver ile 17 yaşındaki oğlunu tutukladı

Evrim KAMALI

Alayköy’de cinayete kurban giden 45 yaşındaki Zehra Sorver’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, polis cinayetle ilgili eşi Levent Sorver ile oğlu 17 yaşındaki M.C.S’yi gözaltına aldı. Zanlıları suça bağlayacak kanıtlar bulunduğu belirtilirken, iki zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Cinayeti soruşturan polis duruşmada Zehra Sorver’in nasıl öldürüldüğünü anlattı. Polis, Zehra Sorver’in 15 Haziran 12.00-16-00 saatleri arasında boğazı sıkılarak, başı yere vurularak ve tuz ruhu içirilerek öldürüldüğünü söyledi. Polis, cinayet ile ilgili yapılan soruşturmada bazı eşyalardan zanlılar Levent Sorver ile oğlu 17 yaşındaki M.C.S’yi suça bağlayan kanıtlar bulduklarını ve baba ile oğlunu gözaltına aldıklarını açıkladı. Cinayet ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken emareler olduğunu kaydeden polis, Zehra Sorver’in cesedine gün içinde otopsi yapılacağını kaydetti. Polis, soruşturma kapsamında her iki zanlının da 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verirken, söz hakkı alan Levent Sorver, suçlamaları kabul etmediğini, başka bir kadın ile yaşadığını, eşini öldürmesi için bir sebebi olmadığını öne sürdü. Oğlu ise “Babama katılıyorum” demekle yetindi.