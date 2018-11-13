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Ani U dönüşü başına dert açtı

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Ani U dönüşü başına dert açtı
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Lefkoşa’da akşam saatlerinde tehlikeli şekilde U dönüşü yapmaya çalışan araç sürücüsünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, 73 yaşındaki Ali Osman Bilginer, yönetimindeki JP 958 plakalı araç ile FAB Ltd. önlerine geldiği zaman tehlike bir şekilde batı istikametine doğru U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 18 yaşındaki Winner Igogo yönetimindeki RA 778 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan JP 958 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JP 958 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bilginer kaldırıldığı LDH''de yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı. Kazanın hemen ardından ise Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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