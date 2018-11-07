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Ambulansa yol vermek isterken, kaza yaptı

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Ambulansa yol vermek isterken, kaza yaptı
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Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Hamitköy yakınlarında bugün öğleden sonra hasta almaya giden ambulansa yol vermek isteyen önündeki aracın bariyerlere çarparak önünü tıkaması sonucunda çarpışmalarıyla yaşanan kazada yararlanan olmaması sevindirdi.

Polisten verilen bilgiye göre saat 14.15 sıralarında, Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, 20 yaşındaki Fırat Hacımusaoğlu, yönetimindeki JU 965 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada arkasından gelmekte olan ambulansa yol vermek istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyerlere çarpıp kontrolü kaybetmesi sonrasında arkasından gelmekte olan 42 yaşındaki Tarkan Atakan yönetimindeki RHA 3902 plakalı ambulansın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmazken, gerek salon araçta gerekse ambulansta büyük çapta hasar oluştu. Yaşanan kaza sonrasında trafik bir süreliğine tıkandı.

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