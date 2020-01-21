banner255
banner69
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
12 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
49 0
 
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
91 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
49 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
29 0
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
211 0
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
28 0
banner374

Ambulans şoförüne iki yıl hapis

banner27

Kalecik kavşağında sürdüğü ambulansla kaza yaparak bir hemşire ve bir hastanın ölümüne neden olan Salih Aygan’a iki yıl hapis cezası verildi

Ambulans şoförüne iki yıl hapis

Karpaz -Gazimağusa anayolu Kalecik kavşağı yakınlarında, Kasım 2015 yılında yönetimindeki RHA 3490 plaka numaralı ambulansı dikkatsiz sürüp kazaya sebebiyet vermek suretiyle ambulans içerisinde hasta olarak bulunan Havva Şenyiğit ve hemşire Havva İlkay Kurteli’nin ölümüne sebep olan Salih Aygan, 

 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karpaz-Mağusa Anayolu Kalecik kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Salih Aygan, yönetimindeki RHA 3490 plakalı Mehmetçik Sağlık Ocağına ait ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne hasta taşıdığı sırada viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıkıp takla atmıştı. Kaza sonucu ambulansta hasta olarak bulunan ve nefes darlığı şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevkedilen 74 yaşındaki Havva Şenyiğit olay yerinde hayatını kaybederken,  araç sürücüsü ile ambulansta görevli hemşire 34 yaşındaki Belgin Tansu hafif ve 59 yaşındaki Havva İlkay Kurteli ise ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulans şoförü ile hemşire Tansu müşahade altına alınırken, kazada ağır yaralanan hemşire Havva İlkay Kurteli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.