Ambulans şoförüne iki yıl hapis

Kalecik kavşağında sürdüğü ambulansla kaza yaparak bir hemşire ve bir hastanın ölümüne neden olan Salih Aygan’a iki yıl hapis cezası verildi

Karpaz -Gazimağusa anayolu Kalecik kavşağı yakınlarında, Kasım 2015 yılında yönetimindeki RHA 3490 plaka numaralı ambulansı dikkatsiz sürüp kazaya sebebiyet vermek suretiyle ambulans içerisinde hasta olarak bulunan Havva Şenyiğit ve hemşire Havva İlkay Kurteli’nin ölümüne sebep olan Salih Aygan,

2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karpaz-Mağusa Anayolu Kalecik kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Salih Aygan, yönetimindeki RHA 3490 plakalı Mehmetçik Sağlık Ocağına ait ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne hasta taşıdığı sırada viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıkıp takla atmıştı. Kaza sonucu ambulansta hasta olarak bulunan ve nefes darlığı şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevkedilen 74 yaşındaki Havva Şenyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile ambulansta görevli hemşire 34 yaşındaki Belgin Tansu hafif ve 59 yaşındaki Havva İlkay Kurteli ise ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulans şoförü ile hemşire Tansu müşahade altına alınırken, kazada ağır yaralanan hemşire Havva İlkay Kurteli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.