Ambardan beş torba yem çaldı

Paşaköy’de Bayram Yeşilkuş’a ait ambara girerek 300 TL değerinde hayvan yemlerini çalan Ali Kerçin yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Paşaköy’de Bayram Yeşilkuş’a ait beş torba büyük baş hayvan yemi sirkat etmekle suçlanan Ali Kerçin tutuklandı. “Bina açma” ve “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kerçin, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Meselenin tahkikat memuru Yasin Kural, zanlı Ali Kerçin’in, 19 Şubat tarihinde Paşaköy’de Bayram Yeşilkuş’a ait inek ağılındaki yem ambarının kapalı ve kilitsiz vaziyette bulunan demir kapı sürgüsünü açıp içeriye girdiğini ve 300 TL değerindeki her biri 50 kilo olan 5 torba büyük baş hayvan yemlerini sirkat ettiğini açıkladı. 20 Şubat tarihine polise gelen şikayet üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten Kural, zanlının suçlarını kabul ettiğini söyledi. Kural, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ali Kerçin’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.