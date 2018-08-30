Amaçları neydi?

Mağusa’da önceki akşam yol kenarında duran iki araçtan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrol sırasında tabanca ve canlı mermiler tespit ederken konuyla ilgili beş kişi tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki akşam yol kenarında duran EZ 444 ile HK 495 plakalı araçlardan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrolde 1 adet Baretta marka 7.65 mm çapında tabanca ile tabancaya takılı şarjör içerisinde 8 adet canlı mermi tespit etti. Her iki araçta da bulunan Ömer Ocak, İsmet Sezener, Ali Ocak ve Bangladeş uyruklu Juil İslam ise tutuklandı. Zanlı Ömer Ocak, İsmet Sezener, Ali Ocak ve Juil İslam ileri işlem için Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülürken, polis müdürlüğüne gelen zanlı Ali Ocak’ın abisi Yaşar Ocak ise görevli polis memuruna şiddet tehdidinde bulunduğu ve mesele ile bağlantısı olabileceği gerekçesiyle tutuklandı. Zanlılar dün, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Ömer Ocak, İsmet Sezener, Ali Ocak, Juil İslam ve Yaşar Ocak aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Ömer Ocak

POLİSİ GÖRÜNCE TABANCAYI YOL KENARINA ATTILAR

Meselenin tahkikat memuru, 28 Ağustos tarihinde saat 23:30’dapolis ekipleri, Mağusa’da umumi bir yer olan hastaneye giden çift şerit yolda zanlı İsmet Sezener’in kullanımındaki EZ 444 plakalı araç ile zanlı Ali Ocak’ın kullanımındaki HK 495 plakalı aracın yol kenarında durduğunu fark ettiklerini söyledi. Polis ekiplerinin konu araçların yanında durup araçlarla ilgili kontrol yapacağı esnada HK 495 plakalı araca binmeye çalışan zanlı Juil İslam’ın koşarak kaçmaya başladığını belirten tahkikat memuru, zanlı Ali Ocak’ın ise aracında arama yapmaya çalışan polise zorluk çıkararak görevinden men ettiğini söyledi. Tahkikat memuru, bu esnada zanlı Ömer Ocak’ın ise tasarrufunda bulundurduğu 1 adet Baretta marka 7.65 mm çapındaki tabanca ile tabancaya takılı şarjör içerisindeki 8 adet canlı mermiyi yol kenarına attığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı İslam’ın kaçtığı boş tarla içerisinde polis ekibi tarafından yakalandığını belirten tahkikat memuru, tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde 12 bin TL nakit para tespit edildiğini açıkladı.

ZANLI YAŞAR OCAK’TAN POLİSE ŞİDDET TEHDİDİ

Tahkikat memuru, zanlı Ömer Ocak, İsmet Sezener, Ali Ocak ve Juil İslam’ın ileri işlem için Mağusa Polis Müdürlüğüne getirildiğini belirterek, zanlı Ömer Ocak, İsmet Sezener ve Juil İslam’ın bazı sözlü beyanları olduğunu,zanlı Ali Ocak’ın ise gönüllü ifade verdiğini söyledi. Zanlı Yaşar Ocak’ın, soruşturma esnasında Mağusa Polis Müdürlüğüne gelip görevli bir polis memuruna hitaben “Ben çocuk değilim. Kardeşimin başını yaktınız. Ben de senin başını yakacağım. Şimdi içeriye gidiyorsun ve kardeşimi çıkarıyorsun. Çıkarmazsan sana neler yapacağımı tahmin bile edemezsin” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıklayan tahkikat memuru, zanlı Yaşar Ocak’ın da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Yaşar Ocak

TELEFONLARININ ŞİFRELERİNİ VERMEDİLER

Tahkikat memuru, zanlı İsmet Sezener, Ali Ocak ve Juil İslam’ın üzerinde cep telefonunun tespit edildiğini ancak zanlı İsmet Sezener ve Ali Ocak’ın cep telefonları ile ilgili şifre ve bilgileri vermeyi reddettiklerini belirterek, konu cep telefonlarının emare olarak alındığını söyledi. Mesele ile ilgili zanlı Yaşar Ocak’ın da bağlantısının olabileceği yönünde şüphe olduğunu ifade eden tahkikat memuru, zanlı Yaşar Ocak’ın bağlantısının olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Ömer Ocak, İsmet Sezener, Ali Ocak, Juil İslam ve Yaşar Ocak’ın tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Juil İslam