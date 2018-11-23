banner107
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
19 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
31 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
17 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
237 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
66 0
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
63 0
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
58 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
148 0
banner82

Amacı neydi?

banner27

35 yaşındaki kişi Karaoğlanoğlu ve Gönyeli’de üç aracı ve Güzelyurt’ta kendi kaldığı işçi yatı evini peş peşe ateşe verdi

banner210
Amacı neydi?
banner215

 

Karaoğlanoğlu ve Gönyeli’de üç aracı ve Güzelyurt’ta kendi kaldığı işçi yatı evini dün sabah erken saatlerde peş peşe yanıcı madde dökerek kundaklayan 35 yaşındaki isminin baş harfleri R.I. olan kişi tutuklandı.

Dün sabah 07.15 sıralarında, Girne- Güzelyurt anayolunda Karaoğlanoğlu Şehitliği önlerinde, isminin baş harfleri R.I. olan kişi kullanımındaki EG 328 plakalı salon aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi.

Aracın tamamen yandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasında R.I’nın dün 05.00 sırlarında, Güzelyurt’ta Süleymanlar Oto Galeri’ye ait olup kendisinin de kaldığı işçi evinin içine de yanıcı madde döküp ateşe vererek kasti hasara uğrattığı; saat 05.30 sıralarında ise Gönyeli’de Bozdağ Sokak’taki bir toprak alanda park halinde bulunan Ramy K.F. Alsharif Tagred'e ait GU 996 plakalı salon araç ile yanında park halinde bulunan Abdalquader B.A. Awwad Basema'ye ait FP 262 plakalı araçları da üzerlerine yanıcı madde döküp ateşe verdiği belirlendi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.