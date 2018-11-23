Amacı neydi?

35 yaşındaki kişi Karaoğlanoğlu ve Gönyeli’de üç aracı ve Güzelyurt’ta kendi kaldığı işçi yatı evini peş peşe ateşe verdi

Karaoğlanoğlu ve Gönyeli’de üç aracı ve Güzelyurt’ta kendi kaldığı işçi yatı evini dün sabah erken saatlerde peş peşe yanıcı madde dökerek kundaklayan 35 yaşındaki isminin baş harfleri R.I. olan kişi tutuklandı.

Dün sabah 07.15 sıralarında, Girne- Güzelyurt anayolunda Karaoğlanoğlu Şehitliği önlerinde, isminin baş harfleri R.I. olan kişi kullanımındaki EG 328 plakalı salon aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi.

Aracın tamamen yandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasında R.I’nın dün 05.00 sırlarında, Güzelyurt’ta Süleymanlar Oto Galeri’ye ait olup kendisinin de kaldığı işçi evinin içine de yanıcı madde döküp ateşe vererek kasti hasara uğrattığı; saat 05.30 sıralarında ise Gönyeli’de Bozdağ Sokak’taki bir toprak alanda park halinde bulunan Ramy K.F. Alsharif Tagred'e ait GU 996 plakalı salon araç ile yanında park halinde bulunan Abdalquader B.A. Awwad Basema'ye ait FP 262 plakalı araçları da üzerlerine yanıcı madde döküp ateşe verdiği belirlendi.