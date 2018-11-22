Altınova köyü yasta

İskele bölgesinde bulunan Altınova köyüne ateş düştü.

Altınova'da sakin 33 yaşındaki Nihal Orhunöz bu sabah geçirmiş olduğu ani rahatsızlık sonucunda yaşamını yitirdi.

İskele Belediyesi çalışanlarından Cemal Orhunöz'ün eşi olan Nihal Orhunöz bir erkek çocuk annesiydi.

Nihal Orhunöz epilepsi hastası olduğu ve bu nedenle hayatını kabettiği bildirildi. Bu arada Orhunöz'ün iki yıl önce de bir oğlunu yine epilepsi hastalığından kaybettiği ifade edildi.

Cenazesi yarın öğle namazından sonra Altınova köyü kabristanlığına defnedilecek.