Altınbaşlar’a sahte evrak düzenlemeden tutuklama

Girne’de aralarında ünlü işadamı Vakkas Altınbaş ve Bulut Akacan’ın babasının da olduğu 7 kişi, “resmi evrak sahteleme” ve “tedavüle sürme” suçlarından tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de Hüseyin Cahit’ten 7 milyon 50 bin sterlin değerinde şehir merkezindeki dükkanları satın alıp, 4 milyon sterlin ödeme yapan Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş, büyük bir vurgun yapmakla suçlanıyor.

Satın aldıkları mallara karşılık 4 milyon sterlin peşin ödeme yapan Altınbaşların, 3 milyon 50 bin sterlinlik ileri tarihli iki çek yazdıkları ancak çeklerin tarihi gelmeden Hüseyin Cahit’in vefat etmesiyle sahteciliğin devreye girdiği iddia edildi. Hüseyin Cahit’in vefatının ardından, Cahit hayattaymış gibi sözleşme yapıldığı ve bu çeklerin karşılığında başka mallar alınmış gibi gösterildiği ileri sürüldü. Hüseyin Cahit’in vekili sahte belgeyi imzaladığını itiraf etti.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre; olaydan bir yıl sonra sözleşmede satıcı Hüseyin Cahit’in vekili olduğu ileri sürülen Ahmet Bayraktar isimli kişi, Girne Adli Şube’ye gidip, sahte sözleşmeyi Hüseyin Cahit adına ve o hayattaymış gibi imzaladığını itiraf eden bir gönüllü ifade verdi.

Mal sahibi Hüseyin Cahit’in ölmesiyle Altınbaşların, avukat Refet Uzun vasıtasıyla yeni bir satış sözleşme hazırladığı ve bu sözleşmede eski sözleşmede olmayan malla eklenip, vekil Ahmet Bayraktar’ın imzaladığı ileri sürüldü.

Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş’ın ‘sahte sözleşme’ ile mahkemeye müracaat edip, 3 milyon 50 bin sterlinlik çeklerin ödenmesinin durdurulması için ara emri aldı.

Ahmet Bayraktar’ın Girne Adli Şube’ye giderek sahte sözleşmeyi imzaladığına dair ifade vermesinin ardından polis soruşturmayı derinleştirdi.

Bu gelişmeler yaşanırken, 6 Kasım’da yurtdışından dönen Orkun Altınbaş, aynı gün yeniden yurtdışına çıkış yaptı.

İşadamı Vakkas Altınbaş, Orkun Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan, avukat Refet Uzun ile tasdik memurları Mehmet Şefik Ormancıoğlu ve Kemal Yorgancıoğulları’na bir gün tutukluluk verildi.

Girne’de “resmi evrak sahteleme” ve “tedavüle sürme” suçlarından gözaltına alınan iş adamı Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Refet Uzun, Mehmet Şefik Ormancıoğlu ile Kemal Yorgancıoğulları'nı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 03 Ekim 2018 tarihinde Girne'de meydana gelen “Resmi evrak Sahteleme, Sahte Resmi evrakı tedavüle Sürme ve sahte davranışla kayıt temini” suçlarından methalder olduklarını söyledi.

Polis, mahkemede bulunan tüm zanlıların şu an huzurda bulunmayan ve meselede yine zanlı konumunda bulunan Orkun Altınbaş ile birlikte şu an rahmetlik bulunan Hüseyin Cahit adına

Girne bölgesinde bulunan 18 ayrı koçanlı mallarını toplam 3 milyon 50 bin sterlin karşılığında satın aldıklarına dair sahte bir satış sözleşmesi düzenledikten sonra Hüseyin Cahit’in vekili olarak Ahmet Bayraktar’ın konu sözleşmeyi imza etmesine müteakip konu sözleşmeyi Girne kaza mahkemesinde tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis memuru, Hüseyin Cahit’in vefat etmeden önce Girne’deki arazisini Vakkas Altınbaş’a 7.050.000 Sterline sattığını, 4.000.000 sterlinlik tutarının satış günü ödendiğini söyledi.

Polis, geriye kalan 3.050.000 sterlin içinde Vakkas Altınbaş 'in Hüseyin Cahit’e iki adet 1.525.000 sterlinlik çekler yazdığını ifade etti.

Cahit’in 9 Ağustos 2017 tarihinde vefat ettiğini kaydeden polis, akabinde zanlıların Girne Kaza

Mahkemesinde ara emri alarak dava dosyaladıklarını ve Dia Towers Ltd’nin Direktörü Orkun Altınbaş’ın Cahit’in Girne bölgesinde bulunan 18 ayrı koçanlı mallarını satın aldığını ve kendilerine devrinin olmadığını belirterek, 1.525.000 sterlinlik çeklerin ödemesinin durdurulmasını talep ettiklerini belirtti.

Polis memuru, 06 Kasım 2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlı Ahmet Bayraktar’ın şubeye celp edildiğini ifade etti.

Polis memuru, Bayraktar’ın gönüllü ifadesinde Hüseyin Cahit’in vefatından yaklaşık 2 ay sonra Vakkas Altınbaş’ın kendisi ile görüştüğünü iddia ettiğini anlattı.

Polis, zanlının iddiasında Altınbaş’ın Hüseyin Cahit’e ait 18 ayrı koçanlı malları satın aldıklarına dair sahte bir sözleşme hazırlayacaklarını, vekil olarak sözleşmeye imza atması halinde 1 milyon sterlin ödeme yapmayı teklif ettiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının teklifi kabul ettiğini, Refet Uzun’un da 2017 yılı içerisinde sahte sözleşmeyi hazırladığını ve kendilerine getirdiğini anlattığını açıkladı.

Polis, zanlı Bayraktar’ın alıcı konumunda olan Orkun Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve kendisinin sahte sözleşmeye imza attığını, imza atılırken herhangi bir tasdik memurunun bulunmadığını söylediğini anlattı.

Polis, zanlı Bayraktar’ın daha sonra kendisini yetkili vekil olarak göstermek için 16 Haziran 2017 tarihinde Mehmet Ormancıoğlu ile birlikte geriye dönük bir sahte vekalet hazırladıklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili dün itibari ile iki tanık tespit edildiğini, söz konusu tanıkların ifadelerinin alınacağını kaydeden polis, Orkun Altınbaş’ın da yurtdışında olduğunu, bu hafta ülkeye dönmesinin beklendiğini kaydetti.

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Zanlıların avukatlarının da tutukluluk talebine itiraz etmesi üzerine saatler süren duruşma gerçekleştirildi.

Savunma konunun 16 aylık bir mesele olduğunu, mahkemeye yansımış olduğunu, polisin zanlıların teminata bağlamak üzere polise celp ettiğini ancak şimdi de tutukluluk talep ettiğini ifade ederek, itiraz etti.

Yargıç Meltem Dündar, meselenin 16 aylık bir mesele olduğunu ancak ortaya çıkan iki yeni tanık bulunduğunu ifade ederek, talep edilen süre yerine bir gün tutukluluk emri verdi.