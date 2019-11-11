Altınbaşlar sahte evrak düzenlemeden tutuklandı

Girne’de “resmi evrak sahteleme” ve “tedavüle sürme” suçlarından, aralarında iş adamı Vakkas Altınbaş’ın da olduğu toplam 7 kişi mahkemeye çıkarıldı. Ahmet Bayraktar’ın polise sahte sözleşme hazırlamak için Vakkas Altınbaş'tan yaklaşık 1 milyon sterlin para aldığını itiraf etmesi üzerine polis Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Refet Uzun, Mehmet Şefik Ormancıoğlu ile Kemal Yorgancıoğulları'nı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkardı. Polis bu sabah olaya tanıklık eden 2 kişinin daha olduğunun belirlendiğini ancak söz konusu kişilerin henüz bulunamadığını söyledi. Meseleyle ilgili zanlı Orkun Altınbaş’ın yurtdışında olduğunu belirten polis, zanlının bu hafta adaya dönmesinin beklendiğini kaydetti. Savcı Emine Taşkın da zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının bulunduğunu belirterek zanlıların tümünün ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Savunma avukatları ise zanlılar aleyhinde istenen süreye itiraz etti ancak mahkeme zanlilarin 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.