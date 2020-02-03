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Altı avcı ava kapalı bölgede avlanırken yakalandı

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Altı avcı ava kapalı bölgede avlanırken yakalandı

 Dipkarpaz ve Boltaşlı’da ava kapalı bölgede kanunsuz avlandığı tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün KKTC genelinde rutin avcı kontrolleri yapıldı.

Kontroller sırasında Dipkarpaz' da Zafer Burnu bölgesinde 1 numaralı sürekli ava kapalı bölgede avlandığı tespit edilen S.E. (E-42), A.A.(E-41), A.A.T.(E-42),İ.M. (E- 38) ve Y.D.(E-29) hakkında yasal işleme gidildi.

Öte yandan, M.S.’nin (E-33) Boltaşlı köyünde 6 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı belirlendi. Bahse konu şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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