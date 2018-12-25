Ülkemizin değerli sanatçılarından araştırmacı yazar, fotoğraf sanatçısı ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi eski müdürü Altay Sayıl kayıp.

Bir süreden beridir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle evinde zamanını geçiren Altay Sayıl’ın, bugün öğle saatlerinde eşiyle birlikte gittikleri Taşkınköy bölgesindeki Dev-Pa Süpermarket’te kaybolduğu bildirildi.

68 yaşında olan Altay Sayıl’ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı evine dönemeyeceği endişesi içinde olan ailesi onu görenlerin kendilerine aşağıdaki telefondan ulaşmasını istediler.

Tel no: 0542 8501470 Zerrin Sayıl