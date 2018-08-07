Evrak sahteleme ve rüşvet suçlarından tutuklanan Polis Başmüfettişlerinden Ali Savaş Altan, hakkındaki iddiaları reddetti. Polis ise Altan’a rüşvet olarak verilen arabanın emare alındığını ve Altan’ın evrakları sahtelediğini belirtti

Polis Başmüfettişlerinden Ali Savaş Altan “Kamu Görevlisi Tarafından Rüşvet alma, Resmi evrak sahteleme ve resmi evrakı tedavüle sürme suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan, huzurda bulunan Başmüfettiş olan zanlı Ali Savaş Altan’ın, 1 Ağustos’ta “Kamu Görevlisi Tarafından Rüşvet almak”, “Resmi evrak sahteleme” ve “Resmi evrakı tedavüle sürme” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Soyalan, Erkut Hafız isimli bir şahsın 2009 yılında hakkında “Evrak sahteleme, tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini” suçlarından aranan şahıs ilan edildiğini ve Hafız’ın o dönemde İngiltere’de bulunduğunu yineledi. Soyalan, Erkut Hafız’ın aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden tutuklama emri alındığını ve 2009 ile 2018 yılları arasında aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Soyalan, Ali Savaş Altan ile Erkut Hafız’ın teması olduğunu ve adaya dönmesi halinde serbestçe giriş yapabileceğini sağlayacağı yönünde ellerinde belge olduğunu anlattı.

Ahmet Soyalan, Erkut Hafız’ın Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve Ali Savaş Altan’ın tutuklanma emrini yerine getirmediğini kaydetti.

Soyalan, Erkut Hafız’ın hakkındaki suçlamalarla ilgili şikayetçi olan şahsa 10 bin sterlin verdiğini ve Ali Savaş Altan’a da İngiltere’den araba getirdiğini itiraf ettiğine vurgu yaptı.

Soyalan, “Bu ifade sonrasında Ali Savaş Altan tutuklandı. Araba emare alındı. Elimizde şahadet var” dedi.

Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan, benzer şekilde bir dosyanın da kapatıldığına işaret etti. Soyalan, zanlı Ali Savaş Altan’ın yine bir şahsın dosyasında, “Evrak Sahtelemek” suçundan iki tanığa müdahale edildiğini ileri sürdü. Soyalan, bu dosyadaki ifadelerin aksi yönünde sahte ifadelerle evrak sahtelenip, dosyanın savcılığa gönderildiğini anlattı. Soyalan, “Dosyada ‘mesele yok’ olarak kapattığı ve adaletin seyrini değiştiği belirlendi.

Tahkikatın tamamlandığını belirten Soyalan, KKTC vatandaşı olan Ali Savaş Altan’ın mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı Başmüfettiş Ali Savaş Altan’ın avukatı Muhabbet Mevsimler, teminat şartlarına itiraz etmedi ancak tüm iddiaları reddettiklerini kaydetti.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendirenYargıç Cenkay İnan, zanlının aleyhinde getirilecek olan davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 Bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.