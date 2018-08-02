Dörtyol Karakolu Amiri Ali Savaş Altan hakkında disiplin soruşturması açıldı

Polis Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi ve Dörtyol Karakolu Amiri Ali Savaş Altan hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından açılan disiplin soruşturmasının rüşvet iddialarını da içerdiği ifade ediliyor.

Polis teşkilatı içerisinden Haber Kıbrıs’ın ulaştığı kaynaklar, Ali Savaş Altan’ın Cuma günü Dörtyol Polis Karakolu Amirliği görevinden de alınacağı ve başka bir göreve atanmadan açığa alınacağı kaydedildi. Altan’ın özellikle, peşi sıra yaşanan araç kundaklama olayının ardından, bazı iş insanları ile maddi ilişkiye girdiği, soruşturmanın 10 civarında polisi ve bazı işadamlarını da kapsadığı gelen iddialar arasında.

Altan’ın bir süre önce yurtdışına çıkış yaptığı da öğrenilirken hakkında tutuklama kararı olmadığı, bu nedenle de yurtdışına kaçma gibi bir durumu olmadığı ifade edildi.

Altan yaklaşık bir ay önce Lefkoşa Adli Şube Müdürlüğü görevinden alınarak Dörtyol Polis Karakolu Amirliği görevine getirilmişti.