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Alsancak’ta uyuşturucu operasyonu

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25 yaşındaki Yiğitcan Demirci’nin evinde uyuşturucu ele geçirildi

Alsancak’ta uyuşturucu operasyonu
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Alsancak’ta 25 yaşındaki Yiğitcan Demirci’nin evinde yapılan aramada iki gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Evde söz konusu uyuşturucu ile birlikte iki gram tütünle karışık içerisinde hintkeneviri türü olan uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kırıcı bulundu.

Olayın ardından Yiğitcan Demirci tutuklandı. Girne mahkemesine çıkarılan Demirci, yargılanana kadar cezaevine gönderildi

Genç yaşta lüks yaşantısı, büyük miktarlarda para harcaması ve yatlarda partiler düzenlemesiyle dikkat çeken Demirci’yi polisin uzun süredir takip ettiği öğrenildi.

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