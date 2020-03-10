Alsancak'ta otobüs devrildi

Girne-Alsancak Anayolu’nun 2-3 kilometreleri arasında dün saat 06.00 sıralarında Alsancak istikametine doğru seyreden48 yaşındaki Nimet Alkın yönetimindeki TPP 499 otobüs ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıkıp banket dışında bulunan bariyerlere çarpıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Nimet Alkan kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındı.