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Alsancak Belediyesi sosyal tesislerine çirkin saldırı

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Alsancak Belediyesi sosyal tesislerine çirkin saldırı
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Alsancak Belediyesi’nce yapımı süren Milli Park’taki kafe ve Mare Monte’deki işletme binasında camlar kırıldı, kamera ve asma tavan söküldü.

Alsancak Belediyesi’nce yapımı devam eden Milli Park’taki kafe ve Mare Monte’deki işletme binası hasara uğratıldı.

Belediyeye ait iki ayrı tesiste iki gün arayla camlar kırıldı, kamera ve asma tavan söküldü.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, “Gece gündüz demeden daha iyi daha güzelini sunmak için çalışırken, yaptığımız sosyal tesis ve işletmelerimize kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunulmuştur. Bu yapılan hareketler bizi yolumuzdan değil yolumuzda daha hızlı hareket etmemizi sağlar” açıklamasında bulundu.

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