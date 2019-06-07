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Almanya hayali Ercan’da bitti

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Ercan Havaalanı’nda başkasına ait kimlikle giriş yapan 41 yaşındaki Ekrem Özen yakalandı

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Almanya hayali Ercan’da bitti
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Evrim KAMALI

Ercan Havaalanı’nda KKTC’ye başkasına ait kimlikle giriş yapan 41 yaşındaki Ekrem Özen, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Kozal Debreli, 5 Haziran’da KKTC’ye giriş yapan zanlı Ekrem Özen’in başkası adına olan kimlikle giriş yapmak istediği esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Debreli, TC nüfus cüzdanının emare alındığını ve zanlı Ekrem Özen’in Almanya’ya gitmek için bu yolu seçtiğini beyan ettiğini söyledi. Debreli, tahkikatın devam ettiğine vurgu yapıp,  bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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