banner255
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
1 0
3 0
 
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
36 0
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
29 0
MTG kendini sıkmadı
MTG kendini sıkmadı
70 0
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
112 0
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
241 0
banner82

Alkolü fazla kaçırdı, polisi darp etti

banner27

Girne’de aşırı alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada bağırıp çevreye rahatsızlık vermesi üzerine tutuklanan Tatiana Solovıeva, adli şubeye götürülürken, araç içerisinde polis memurunu darp etti

banner262
Alkolü fazla kaçırdı, polisi darp etti
banner267

Evrim KAMALI

Girne’de alkollü fazla kaçıran Tatiana Solovieva tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Polis memuru Mehmet Özalkan, 31 Mart 2019 tarihinde saat 21.00 sıralarında Girne’de umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde Tatiana Solovıeva’nın 280 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada bağırıp çevreye rahatsızlık verecek sözler sarf ettiğini söyledi. Özalkan, şikayet üzerine olay yerinde tutuklanan zanlının adli şubeye götürülürken, araç içerisinde polis memuru G.D.’nin elleri ile sağ gözüne vurup darp ettiğini belirtti.

Zanlının, “Polisi darp görevinden men, sarhoşluk ve rahatsızlık verme” suçlarından tutuklandığını kaydeden Özalkan, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kırgızistan uyruklu ve ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 15 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.