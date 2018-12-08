Alkollü sürüşle ölüme sebebiyete 5.5 yıl hapis

Kalkanlı’da geçtiğimiz eylül ayında alkol tesiri altında araç kullanırken, karşı şeride geçip, bir araçla yüz yüze çarpışarak, Metin Atalay’ın ölümüne sebep olan Kemal Tekeş, 5.5 yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı

Evrim KAMALI

Kalkanlı’da geçtiğimiz eylül ayında 192 promil alkol tesiri altında araç kullanırken, karşı şeride geçip, bir araçla yüz yüze çarpışarak, Metin Atalay’ın ölümüne sebep olan Kemal Tekeş aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetin Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’in sanık aleyhine oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdarverdi, sanığın işlediği “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve/veya 5 bin TL para cezası öngören çok yaygın suçlardan olduğuna işaret etti. Hüdaverdi, ölümlü trafik kazalarının yaygınlığına ve önü alınamadığına işaret edip, toplum nezdinde büyük üzüntü yarattığına vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın 16 Eylül’de saat 00.20’de Kalkanlı anayolunda 191.1 promil alkol etkisi altında, süratli bir şekilde seyrederken, yolun solunu tutmayarak, karşı şeride geçip, bir araçla yüzyüze çarpıştığını anımsattı.

Hüdaverdi, kazanın oluş şeklinin yanı sıra, mesleği şoförlük olan sanığın alkollü araç kullanmasını aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Hüdaverdi, kazada 5 kişinin ağır yaralanmasına, araçların hasarlarının giderilmediğine de vurdu yaptı.

Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine tüm hususlara değinip, kamu yararı ön planda tutularak, sanığa oybirliği ile 5 yıl 5 ay hapis cezası verdiklerini belirtti. Hüdaverdi, ayrıca, Kemal Tekeş’in tahliye olduktan sonraki iki yıllık süreçte motorlu araç kullanmaktan men edilmesine karar verdi.