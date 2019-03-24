Alkollü sürücüye uyuşturucu testi yapılacak

Lefkoşa'da aşırı derecede alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçip, 10 dakika arayla iki araca çarpan 41 yaşındaki Yazgül Hydyrova tutuklandı. Zanlıya uyuşturucu testi de yapılması kararlaştırıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da, 153 promil alkolle direksiyon başına geçip, kısa sürede iki araca çarparak, hasara neden olan 41 yaşındaki sürücü Yazgül Hydyrova tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıya uyuşturucu testi de yapılacağı öğrenildi.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Okan Güner, 22 Mart’ta saat 17.30’da Yazgül Hydyrova’nın 153 promil alkol tesiri altında yönetimindeki PR 917 plakalı aracıyla Yenikent Belediye Bulvarı üzerinde Alper Cafer Tetik’e ait ME 212 plakalı aracın yan aynasına çarpıp, kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Okan Güner, Yazgül Hydyrova’nın saat 17.40’da yine yönetimindeki PR 917 plakalı aracıyla Osman Örek Caddesi'nde seyrederken trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Ahmet Kambur yönetimindeki PU 855 plakalı aracın arka kısmına çarptığını belirtti. Güner, kaza sonucu hafif yaralanan Hydyrova’nın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını aynı gün taburcu olduğunu kaydetti. PU 855 plakalı araca 30 bin TL, PR 917 plakalı araca ise 20 bin TL hasar meydana geldiğini söyleyen Güner, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.