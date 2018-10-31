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Alkollü sürücü ters yöne girdi

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Lefkoşa’da aşırı alkol alıp direksiyon başına geçen kiralık araç sürücüsü, şeritleri karıştırınca kazaya neden oldu

Alkollü sürücü ters yöne girdi
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Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün günün ilk saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde ters yönde ilerlemeye çalışan 208 promil alkollü olduğu tespit edilen turist sürücünün sebep olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Dün saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Batı istikametine doğru çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden tek yön olarak seyreden Girne’da turist olan 28 yaşındaki Taylan Çil yönetimindeki ZKN 428 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde Doğu istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyreden Girne’de sakin 23 yaşındaki Burak Çapraz yönetimindeki PG 757 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştılar. Kazada yaralanan olmadı.

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