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Alkollü sürücü, ters şeride girdi kaza yaptı

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Lefkoşa’da aşırı alkol alan araç sürücüsü, Mehmet Akif Caddesi’nde ters şeride girdi, karşı yönden gelen araçla yüz yüze çarpıştı

Alkollü sürücü, ters şeride girdi kaza yaptı
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Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde aldığı alkolün etkisiyle ters yöne giren 22 yaşındaki araç sürücüsü, karşı yönden gelen araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza dün sabah saat 01.05 raddelerinde meydana geldi.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi boyunca 34 NL 1975 plakalı salon aracı Golden Tulip Hotel istikametinden Başbakanlık trafik ışıklarına doğru 252 promil alkollü içki tesiri altında sağ şeritte tek yöne doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan 22 yaşındaki sürücü Serkan Ünlü, trafik ışıklarına yaklaştığında, o esnada karşısından Bedreddin Demirel Caddesinden gelip Mehmet Akif Caddesine dönüşe geçen Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Boran Buda yönetimindeki KL 648 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. 22 yaşındaki sürücü Serkan Ünlü'nün gözaltına alındığı bildirildi.

 

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