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Alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarptı

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Lefkoşa’da alkollü araç sürücü, kazaya neden oldu.

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Alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarptı
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Murat ASLAN

 

Kaza önceki gece saat 22:30 raddelerinde Mehmet Vahip Caddesi üzerinde meydana geldi.

190 mlg alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden 44 yaşındaki Ahmet Yağlı, yönetimindeki FP 373 plakalı salon araç ile Alican Restoran önlerine geldiğinde yolun sol kısmında önü güney istikametine bakar şekilde park halinde bulunan 52 yaşındaki Halil Karaçam sorumluluğunda park halinde bulunan EM 058 plakalı salon araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan EM 058 plakalı araç, önünde yine yolun sol kısmında önü güney istikametine bakar şekilde 50 yaşındaki Mustafa Karaçam sorumluluğunda park halinde bulunan LT 517 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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