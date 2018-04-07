Alkollü sürücü, ortalığı birbirine kattı

Alkollü ve aşırı süratli şekilde araç süren Nijeryalı üniversite öğrencisi Osas Omorefe, önce sağ şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı, ardından çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere ve yol kenarında park halindeki diğer araca çarptı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Gönyeli girişinde önceki gece yarısı meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kaza saat 0:40 raddelerinde üst geçit yankılarında meydana geldi. 30 yaşındaki Nijeryalı üniversite öğrencisi Osas Omorefe, yönetimindeki HR 745 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda doğu istikametine doğru sol şeritte seyrederken Ecevit sokağı kavşağına geldiğinde sağ şeride geçti ve o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden 39 yaşındaki Aytaç Kalender yönetimindeki HS 786 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru savrulan HS 786 plakalı araç, yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere çarptı. HR 745 plakalı araç ise kontrolsüz bir şekilde savrularak çelik bariyerlere çarptıktan sonra yoldan dışarıya çıkarak Net Lift isimli işyeri önünde park halinde bulunan 41 yaşındaki Hasip Fellahoğlu sorumluluğundaki MZ 910 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan MZ 910 plakalı araç ise arka kısmı ile Uzun İnşaat’a ait vitrin camına çarptıktan sonra durdu. Kata sonucu yaralanan HR 745 plakalı ataç sürücüsü Osas Omurefe, HS 786 plakalı araç sürücüsü Aytaç Kalender, ile ayni araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Hamide Kalender ve 2 yaşındaki Zekai Kalender adlı çocuk hafif yaralandı. Kazaya sebebiyet veren Osas Omorefe’in 125 Mlgr alkollü içki tesiri altında araç sürdüğü tespit edildi.