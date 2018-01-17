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Alkollü sürücü motorluyu eziyordu

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Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde akşam saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz sürücünün dikkatsziliği sonucu meydana gelen kazada motosikletli sürücünün ayağı kıırldı

Alkollü sürücü motorluyu eziyordu
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Lefkoşa’da akşam saatlerinde yaşanan kazada motor sürücüsünün ayağı kırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 20:40 sıralarında, Lefkosa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, 23 yaşındaki Rıza Teflek, yönetimindeki NP 887 plakalı araç ile Citroen ışıkları istikametine doğru seyrettiği sırada Cankan Market önlerine geldiği zaman gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Artur Kuvandykov (E-26) yönetimindeki MS 417 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı LDH'de sol ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Kaza sonrası yapılan tahkikatta araç sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

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