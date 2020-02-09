Alkollü sürücü, kışlayı dağıttı

Murat ASLAN
Lefkoşa’da alkollü araç sürücüsü kaza yaptı, şans eseri yaralanmadı.
Kaza dün sabaha yakın saat 03:10 raddelerinde meydana geldi.
26 yaşındaki Mazhar Ünal, RE 651 plakalı Mitsubishi marka jeep araçla 150 mlgr alkollü içki tesiri altında Hamdi Bey Sokak üzerinde kuzeye doğru seyrederken Şht.Hüseyin Ruso Kışlası önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kışlaya ait demir sürgü kapı direğine çarptı.
Hızını alamayan araç, yine yol kenarında bulunan kışlaya ait tel örgülere çarpıp, tel örgüler içerisinden geçerek kışla içerisinde bulunan beton mevzi ve bayrak direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.