Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da güpegündüz alkol alıp direksiyon başına geçen kiralık aracın sürücüsü kazaya neden oldu

Murat ASLAN

Lefkoşa’da güpegündüz alkol alıp direksiyon başına geçen araç sürücüsü kazaya neden oldu.

Kaza saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da Şht Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana geldi.

21 yaşındaki Serhat Atay, 68 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZNB 560 plakalı kiralık araç ile sol şeritten güney istikametine doğru seyrettiği sırada gerisini kontrol etmeden sağ seride geçti ve o esnada gerisinde sağ şerit üzerinde aynı istikamete doğru seyreden 66 yaşındaki Feray Murat yönetimindeki MC 500 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.