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Alkollü sürücü kaza yaptı

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Gazimağusa'da alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

 

Polisin açıklamasina göre, Muhuyittin Kurt (E-29) 106 promil alkollü içki tesiri altında olduğu sırada ZLC 198 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıktıktan sonra bariyerlere çarptı ve takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Muhuyittin Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan  Fikret Belcioğlu (E-34), Salih Aslan (E-30), Ahmet Tayfun Yakasız (E-31) ve Mehmet Kıcım (E-18) yaralandı. Yaralılarin kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

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