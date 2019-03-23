Alkollü sürücü iki araca çarptı

Lefkoşa'da aşırı alkollü araç sürücüsü, Yenikent'te bir araca çarpıp kaçtıktan sonra Osman Örek Caddesi'nde önündeki araca da çarptı. Yaralanan sürücü bu kez kaçamadı

Murat ASLAN Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde dün akşam dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, saat 17:30 sıralarında meydana geldi. 41 yaşındaki Yazgül Hydyrova, yönetimindeki PR 917 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan 32 yaşındaki Ahmet Kambur yönetimindeki PU 855 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan PR 917 plakalı araç sürücüsü Yazgül Hydyrova kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.