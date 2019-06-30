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Alkollü sürücü dehşet saçtı

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Lefkoşa' da sakin Abdelmalek Salah Farag Elfeıtorı isimli 20 yaşındaki Libyalı öğrenci 161 promil içki tesiri altında kullandığı araçla yoldan çıkarak yol kenarındaki apartmanın korulukları devirdi ve park halindeki araca çarptı

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Alkollü sürücü dehşet saçtı
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Gönyeli’de salon aracını doğu istikametine doğru 161 promil alkollü içki tesiri altında kullanan Libyalı öğrenci yoldan çıkarak önce apartman koruluklarına daha sonra ise su borularına park halindeki araca çarptı

Polisten verilen bilgiye göre, dün sabah saat 06:10 sıralarında Gönveli Atatürk Caddesi boyunca ZLP 449 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru 161 promil alkollü içki tesiri altında kullanan Lefkoşa' da sakin Abdelmalek Salah Farag Elfeıtorı isimli 20 yaşındaki Libyalı öğrenci seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Eski Konak Meyhanesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak Billur apartmanım çevreleyen demir korkuluğa çarptı. Çarpma sonrası yoluna devam edip yine binaya ait su borularına çarpıp Özcan Billlur tarafından park halinde bırakılan HL 364 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazada ZLP 449 plakalı araca 15000 TL, HL 364 plakalı araca 12'000 TL demir korkuluğa 600 TL su borularına 500 TL tahmini hasar oldu.

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