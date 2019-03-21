Alkollü sürücü Ciklos'ta su kanlına uçtu

Lefkoşa - Girne anayolu üzerinde dün gece sürücünün alkollü sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza yürekleri agza getirirken kazanın bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanması sevindirdi.
Kaza, dün gece saat 22:45 raddelerinde Lefkoşa - Girne anayolu 12-13 kilometreleri üzerinde 93 Mlg alkollü içki tesiri altında çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 68 yaşındaki Mehmet GÜNHANLI yönetimindeki JS 992 plakalı Hyundaı marka jeep sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solundan yoldan çıkarak toprak banket içerisinde yoluna devam ettikten sonra 3.30 m yükseklikte su kanalına girip ön kısmı ile beton sette çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan JS 992 plakalı araç sürücüsü Mehmet GÜNHANLI kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinde görmüş olduğu ilkyardım tedavisine mütakip Beyin cerrahisi bölümünde müşahade altına alındı.