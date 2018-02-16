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Alkollü sürücü çembere çarptı

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290 promil alkollü içki tesiri altında araç süren 50 yaşınaki Özay Savaşan, Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda çembere çarpıp savruldu

Alkollü sürücü çembere çarptı
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Murat ASLAN

Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 19:00 sıralarında meydana geldi.

290 promil alkollü içki tesiri altında direksiyon başına  geçen 50 yaşındaki Özay Savaşan, yönetimindeki GJ 515 plakalı salon araç ile Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada ağıllar çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çemberin bordür taşlarına çarpıp yolun soluna doğru savruldu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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