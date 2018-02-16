Alkollü sürücü çembere çarptı

Murat ASLAN
Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 19:00 sıralarında meydana geldi.
290 promil alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen 50 yaşındaki Özay Savaşan, yönetimindeki GJ 515 plakalı salon araç ile Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada ağıllar çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çemberin bordür taşlarına çarpıp yolun soluna doğru savruldu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.