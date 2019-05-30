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Alkollü sürücü 3 yayayı ezdi

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Alkollü sürücü 3 yayayı ezdi
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Girne’de bugün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı biri ağır 3 yaya yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 02:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde 32 yaşındaki Ahmet Çekenoğlu, yönetimindeki LV 014 plakalı araç ile batı istikametine doğru 140 promil alkollü içki tesiri altında seyrettiği bir sırada, cadde üzerinde bulunan hirondel çemberine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizce çembere giriş yapıp tekrar Semih Sancar Caddesine dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkarak kaldırım korkuluklarına çarptıktan sonra korkulukların arka kısmında kaldırım üzerinde doğu istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan 18 yaşındaki Berke Can Özbek, 24 yaşındaki Mesut Kaya ve 19 yaşındaki Betül Uzun’a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve Betül Uzun kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Berke Can Özbek Ve Mesut Kaya Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırlarken, kazada ağır yaralan Betül Uzun, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu tutuklandı.

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