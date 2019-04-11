Alkollü koca eşini darp etti

Değirmenlik’te aşırı alkol alan Bahadır Seleker, bu sebeple tartıştığı eşini ciddi şekilde darp etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sakin Bahadır Seleker, alkol etkisi altında eşini ciddi şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Meselede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Bahadır Seleker’in 10 Nisan’da Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp meselesiyle methaldar olduğunu söyledi. Kale, zanlının 10. 04. 2019 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Değirmenlik’te Beşiktepe Sokak No: 22 adresinde bulunan ikametgahı içerisinde eşi ile aralarında alkol kullanımı yüzünden çıkan tartışma neticesinde adı edilenin yüzüne elleriyle defalarca tokat atmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Kale, ayni gün müşteki Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek muayeneden geçirilip doktor raporu temin edildiğini ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Kale, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.