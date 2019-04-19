Alkollü genç kazaya neden oldu

Aşırı alkollü 20 yaşındaki genç, direksiyon başına geçti, Gönyeli’de kazaya neden oldu

Murat ASLAN

Gönyeli’de bugün sabaha yakın meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı

Kaza saat 03:30 raddelerinde Kolan Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

20 yaşındaki Lütfi Tosun, 101 promil alkol tesiri altında direksiyon başına geçti ve yönetimindeki LC 102 plakalı Toyota marka salon araçla seyrettiği sırada, Cengiz Topel Sokak yol kavşağına geldiğinde önünde aracı geçmek için dikkatsizce sağ şeride geçti karşıdan gelen 26 yaşındaki Talat Usta yönetimindeki LZ 146 plakalı BMW marka araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile LZ 146 plakalı araçta bulunan 2 yolcu, kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördükleri ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.