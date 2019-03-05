Alkollü bayan sürücü mağaza daldı

Lefkoşa'da bugün günün ilk saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Gönyeli çemberi istikametine doğru 54 Mlgr alkollü içki tesiri altında aracıyla seyretmekte olan Sevda Acar yoldan çıkarak Elektrokur isimli mağazaya daldı

Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde günün ilk saatlerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Alkollü bayan sürücünün yoldan çıkarak mağazaya girmesiyle yaşanan kazanın maddi hasarla atlatılması yüreklere su serpti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 01:25 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde nefesinde 54 Mlgr alkollü içki tesiri altında Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde seyreden Gönyeli'de sakin 20 yaşındaki Sevda Acar yönetimindeki NB 722 plakalı Suzuki Swift marka salon araç sürücüsünün seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Uludağ Sokağı kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Sevda Acar ‘ın aracıyla yolun solundan yoldan çıkarak Uludağ Sokağı’nda bulunan Elektrokur isimli mağaza vitrin camlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra mağaza içerisine girip mağaza içerisindeki muhtelif eşyalara çarptıktan sonra ön kısmı Güney istikametine bakar bir şekilde mağaza içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazada Elektrokur isimli mağazaya ait 3.m yüksekliği .5.m genişliğindeki 2 adet vitrin camına tahmini 5000 TL, NB 722 plakalı araçta ise 1500 TL tahmini hasar oluştuğu bildirildi.