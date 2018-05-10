Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

Lefkoşa’ da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa’da bugünün ilk saatlerinde alkollü sürücü nedeniyle Başbakanlık ışıklarında yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 01:45 raddelerinde Lefkoşa’ da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde PG 882 plakalı Mercedes marka salon aracı % 98 mlg. alkollü içki tesiri altında Kuzey istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Dikmen’ de sakin 29 yaşındaki Okan Ceyhan seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde kırmızı ışığa riayet etmeyerek yoluna devam emesi sonucunda kaza yaşandı. Kırmızı ışıkta durmayan Okan Ceyhan o esnada Mehmet Akif Caddesi üzerinde Doğu istikametine doğru seyreden ve Başbakanlık trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığından yoluna devam eden Lefkoşa’ da sakin 33 yaşındaki Hasan Arısal yönetimindeki GK 775 plakalı Peugeot marka salon aracın sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpıştılar. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde Kuzey istikametine doğru savrulan GK 775 plakalı araç sağ ön kısmı ile LTB’ ye ait orta refüje, akabinde ise orta refüj üzerinde bulunan yine LTB’ ye ait 2 adet trafik yön levhasına ve Karayollarına ait aydınlatma direğine çarpıp önü Kuzey istikametine bakar şekilde durdu.

Hasar gören trafik yön levhalarından biri savrularak karşı istikamete seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Lefkoşa’ da sakin 53 yaşındaki Halil Kaya yönetimindeki TMS 082 plakalı Mercedes Viano marka estate aracın ön kısmına çarptı.

Öte yandan çarpışmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde Doğu istikametine doğru savrulan PG 882 plakalı araç ise önü Güney istikametine bakar şekilde yol içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan GK 775 plakalı araç sürücüsü Hasan Arısal kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alınırken, PG 882 plakalı araç sürücüsü Okan Ceyhan suçüstü hali gereği tutuklandı.