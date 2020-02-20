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Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

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Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

Lefkoşa'da akşam saatlerinde aşırı alkollü sürcünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 68 yaşındaki Atalay Cemal, 172 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DH 161 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, fuar kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yakın doğu Bulvarına dönüşe geçtiği sırada o esnada, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 51 yaşındaki Yusuf Salihoğulları yönetimindeki PH 321 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı

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