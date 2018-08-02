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Alkol şişede durduğu gibi durmadı

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Alayköy - Güzelyurt anayolunda dün gece aşıri alkollü ve süratli araç sürücüsünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Alkol şişede durduğu gibi durmadı
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Polisten verilen bilgiye göre kaza dün gece saat 22:00 raddelerinde Alayköy- Güzelyurt anayolu’nun 7-8’ci km leri ar asında Mustafa Hacı Ali Civciv üretim tesisi önünde 400 promil alkol tesiri altında Bostancı’da sakin Halil ÇAMAY (E-27) yönetiminde bulunan KY 589 plakalı salon aracı ile aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde sağ şeritte seyrettiği sırada yine ayni yöne doğru Gönyeli’ de sakin Tolgahan AKBULUT (E-21) yönetiminde bulunan ZND 974 plakalı salon aracı ile sol şeritten sağ şeride geçtikten sonra KY 589 plakalı salon aracın ön kısmı , ZND 974 plakalı salon aracın arka kısmına çarpması sonucunda ZND 974 plakalı salona araç çarpmanın etkisiyle yolun solunda bulunan Mustafa Hacı Ali Civciv Üretim tesisini çevreleyen tellerin önünde toprak arazi içerisinde birkaç takla attıktan sonra yönü doğuya bakar şekilde sağ yan tarafa yatmış vaziyette sol tekerlekleri havada durdu.

Kaza sonucunda KY 589 plakalı salon aracın sürücüsü olan Halil ÇAMAY ve konu araçta yolcu olarak bulunan Bostancı’da sakin İlayda GÜLKAN (K-24) , ZND 974 plakalı salona aracın sürücüsü Tolgahan AKBULUT ve konu araçta yolcu olarak bulunan Gönyeli’ de sakin Furkan KIZILKAN (E-20) yaralanmaları sonucunda tedavi maksatları için LDH- Acil Servisinde müşahede altına alındılar.

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