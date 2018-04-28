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Alkol şişede durduğu gibi durmadı

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Lefkoşa’da sabahın ilk ışıklarında Hamitköy Kavşağı ile Levent Motors Kavşağı arasında aşırı alkollü sürücü aracıyla orta refüje girerek aydınlatma direğini devirerek durabildi

Alkol şişede durduğu gibi durmadı
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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki sabah saatlerinde aşırı alkollü sürücünün neden olduğu kazada araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 05.20 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Hamitköy Kavşağı’ndan batı istikametine doğru yönetimindeki CG 610 plakalı araçla 262 mlg alkollü içki tesiri altında ilerlemekte olan 21 yaşındaki Metin Gedik, Turgay Ersalıcı Oto Galeri önüne geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düşmesiyle meydana geldi.

Gedik aracıyla orta refüje düştükten sonra bir süre ilerleyerek, refüj içerisinde bulunan metal aydınlatma direğini devirerek durabildi.

Kaza sonucunda yaralanan araç sürücü Metin Gedik hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araçta ve aydınlatma direğinde ağır hasar meydana geldi.

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